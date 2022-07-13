Санкции Европейского Союза, введенные в ответ на полномасштабное вторжение российских оккупантов, медленно, но неустанно убивают экономику врага. Вместе с тем, Европе приходится искать альтернативные источники энергоносителей и перестраивать логистические цепочки.

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Самая тяжелая зима за 60 лет

Вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил, что ЕС придется заплатить высокую цену за санкции против россии. Он подчеркнул, что санкции как один из способов сдерживания оккупантов крайне необходимы, но нужно быть готовым к испытаниям, которые станут следствием этих шагов.

Мы приняли закон, устанавливающий цены до апреля 2023 года, чтобы пережить зиму, которая, по нашим оценкам, будет суровой зимой... Но поскольку газ дорожает повсюду в Европе, это будет тяжелая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40, 50, 60 лет для всей Европы, к сожалению,

– считает Хунор.

Отметим, что цена газа в Европе уже достигла 1800 долларов за тысячу кубометров, это четырехмесячный максимум. Вместе с тем российские оккупанты прекратили подачу газа через "Северный поток" и собираются шантажировать Европу своими энергоносителями.

ЕС активно ищет альтернативные источники топлива, но покрытие всех потребностей пока выглядит несколько проблематичным.

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