Санкції Європейського Союзу, які були запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення російських окупантів, повільно, але невпинно вбивають економіку ворога. Разом з тим Європі доводиться шукати альтернативні джерела енергоносіїв та перебудовувати логістичні ланцюжки.

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Найважча зима за 60 років

Віцепрем'єр Румунії Келемен Хунор заявив, що ЄС доведеться заплатити високу ціну за санкції проти росії. Він підкреслив, що санкції як один зі способів стримування окупантів вкрай необхідні, але потрібно бути готовим до випробувань, які стануть наслідком цих кроків.

Ми прийняли закон, який встановлює ціни до квітня 2023 року, щоб пережити зиму, яка, за нашими оцінками, буде суворою зимою... Але, оскільки газ дорожчає всюди в Європі, це буде важка зима, може бути, найсуворіша зима за останні 40, 50, 60 років для всієї Європи, на жаль,

– вважає Хунор.

Зазначимо, що ціна газу в Європі вже досягнула 1800 доларів за тисячу кубометрів, це чотиримісячний максимум. Разом з тим російські окупанти припинили подачу газу через "Північний потік" та збираються шантажувати Європу своїми енергоносіями.

ЄС активно шукає альтернативні джерела палива, але покриття усіх потреб наразі виглядає дещо проблематичним.

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