Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Европа – это способ мышления, – Зеленский обратился к украинцам по случаю праздника

- Читати новину українською
День Европы 2020: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Владимир Зеленский / Getty images

Без Украины построение успешной и процветающей Европы не может считаться завершенным. Впрочем, украинцам нужно изменить свое сознание: соблюдать законы, не давать взяток, не мусорить на улицах – только тогда можно будет сказать: "Украина – это Европа" – не просто формальный лозунг.

С такими словами президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в ​​День Европы и поздравил их с праздником на своей фейсбук-странице.

Ранее В ЕС отметили День Европы

"Я всегда говорил, что Европа – это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей, свободного волеизъявления, свободы слова, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы брать и давать взятки, с окурка, выброшенного в помойку. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", – подчеркнул украинский лидер.

Глава государства добавил, что в Европе отмечают 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически и взял отсчет Европейский Союз.

Это интересно! Робер Шуман – министр иностранных дел Франции, который в 1950 году выступил с правительственным предложением создания новой формы организации государств в Европе, в виде "наднационального сообщества". Это стало основой для Европейского Союза.

Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины,
– сказал Зеленский.

Что известно о Дне Европы? Это праздник, который отмечается 5 мая Советом Европы, а 9 мая Европейским Союзом. В Украине его отмечают ежегодно в третью субботу мая (с 2003 года).

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Евросоюз Европа Владимир Зеленский
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Коломойский снова хочет кинуть украинцев на деньги
сегодня , 16:00 Коломойский снова хочет кинуть украинцев на деньги
Сергій Фурса
Новости о коронавирусе 16 мая: Италия открывает границы, отмена самоизоляции в Крыму
сегодня , 16:00 Новости о коронавирусе 16 мая: Италия открывает границы, отмена самоизоляции в Крыму
Альона Захарова
Россия и коронавирус: что пишут западные СМИ и почему Кремль зол
сегодня , 08:40 Россия и коронавирус: что пишут западные СМИ и почему Кремль зол
Олександр Коваленко