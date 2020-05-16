Европа – это способ мышления, – Зеленский обратился к украинцам по случаю праздника

Без Украины построение успешной и процветающей Европы не может считаться завершенным. Впрочем, украинцам нужно изменить свое сознание: соблюдать законы, не давать взяток, не мусорить на улицах – только тогда можно будет сказать: "Украина – это Европа" – не просто формальный лозунг.

С такими словами президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в ​​День Европы и поздравил их с праздником на своей фейсбук-странице.

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"Я всегда говорил, что Европа – это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей, свободного волеизъявления, свободы слова, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы брать и давать взятки, с окурка, выброшенного в помойку. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", – подчеркнул украинский лидер.

Глава государства добавил, что в Европе отмечают 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически и взял отсчет Европейский Союз.

Это интересно! Робер Шуман – министр иностранных дел Франции, который в 1950 году выступил с правительственным предложением создания новой формы организации государств в Европе, в виде "наднационального сообщества". Это стало основой для Европейского Союза.

Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины,

– сказал Зеленский.

Что известно о Дне Европы? Это праздник, который отмечается 5 мая Советом Европы, а 9 мая Европейским Союзом. В Украине его отмечают ежегодно в третью субботу мая (с 2003 года).