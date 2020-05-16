Європа – це спосіб мислення, – Зеленський звернувся до українців з нагоди свята

Без України побудова успішної та квітучої Європи не може вважатися завершеною. Втім, українцям потрібно змінити свою свідомість: дотримуватися законів, не давати хабарів, не смітити на вулицях – лише тоді можна буде сказати: "Україна – це Європа" – не просто формальне гасло.

З такими словами президент Володимир Зеленський звернувся до українців у День Європи та привітав їх зі святом на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше У ЄС відзначили День Європи

"Я завжди казав, що Європа – це насамперед спосіб мислення. Європа починається з кожного з нас. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей, вільного волевиявлення, свободи слова, рівності та поваги. З "алергії" на те, щоб брати чи давати хабарі, з недопалка, викинутого в смітник. Давайте робити так, щоб День Європи був у нас кожного дня", – наголосив український лідер.

Глава держави додав, що у Європі відзначають 70-річчя проголошення Декларації Шумана, з якої фактично й почав свій відлік Європейський Союз.

Це цікаво! Робер Шуман – міністр закордонних справ Франції, який у 1950 році виступив з урядовою пропозицією створення нової форми організації держав у Європі, у вигляді "наднаціональної спільноти". Це стало основою для Європейського Союзу.

Слова Робера Шумана актуальні й сьогодні: "Європа не буде побудована одразу або за єдиним планом". Побудова об’єднаної, квітучої та успішної Європи триває. Для мене очевидно, що цей процес не може вважатися завершеним без України,

– зауважив Зеленський.

Що відомо про День Європи? Це свято, що відзначається 5 травня Радою Європи, а 9 травня Європейським Союзом. В Україні його відзначають щорічно у третю суботу травня (з 2003 року).