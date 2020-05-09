У ЄС відзначають День Європи: Шмигаль нагадав про Україну, європейці – про коронавірус

9 травня в країнах Євросоюзу відзначають День Європи. Що про це свято кажуть у ЄС і Україні – читайте далі.

У ЄС відзначають День Європи: коментар Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що цей день символізує мир, єдність та спільні прагнення європейських країн до примноження людських цінностей. Відповідний його допис з’явився у твіттері.

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Україна поділяє ці ідеї та робить усе, щоб стати членом єврородини,

– наголосив очільник Кабміну.

Сьогодні у країнах #ЄС відзначають #ДеньЄвропи. Цей день символізує мир, єдність та спільні прагнення європейських країн до примноження людських цінностей. #Україна поділяє ці ідеї та робить усе, щоб стати членом єврородини. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) May 9, 2020

Сприйняття Дня Європи в Євросоюзі

З нагоди Дня Європи президент Європарламенту Девід Сассолі, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн опблікували спільну заяву. Текст документу з’явився на сайті Єврокомісії.

В 1950-му році Європа переживала кризу, вона все ще була фізично та економічно враженою наслідками Другої світової війни та шукала політичні шляхи для того, щоб цей жах війни ніколи не міг повторитися. Попри похмуре минуле, 9 травня очільник МЗС Франції Роберт Шуман виклав своє бачення, яким чином Європа може досягти цієї мети, створити спільні інституції, які зроблять війну не лише немислимою, але й фізично неможливою,

– підкреслили європейські лідери.

Вони наголосили, що слова Шумана змінили хід історії та заклали основу, на якій його покоління та всі наступні збудували Європейський Союз.

Також керівники ЄС зауважили, що 70-ту річницю Декларації Шумана відзначають у момент ще однієї кризи, яку долає Європа. Мовиться про коронавірус, який охопив уже увесь континент і від якого протягом минулих місяців померли понад 100 тисяч європейців. Водночас сотні мільйонів людей зіткнулися із безпрецедентними обмеженнями в повсякденному житті заради стримування вірусу від подальшого розповсюдження.

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"Як лідери трьох головних європейських інституцій, ми думками сьогодні, перш за все, з тими, хто втратив близьких людей. Наша вдячність – тим працівникам, які продовжують роботу в умовах кризи, – тим, хто перебуває на лінії фронту в лікарнях та в будинках нагляду за літніми, де вони ведуть боротьбу за життя людей. Серед них – працівники служб доставки, офіцери поліції, – всі ті, хто забезпечує продовження щоденного життя", – зазначили Сассолі, Мішель і фон дер Ляєн.

Керівники Євросоюзу також подякували за дух солідарності та громадянської відповідальності, який продемонстрували європейці в цей час.

Зокрема,

допомагали сусідам похилого віку,

шили маски,

жертвували гроші нужденним.

"Європа виявила найкращі якості, коли показала таке тепло і солідарність", – кажуть очільники головних європейських інституцій.

Нагадали вони і про масштабні заходи, включно з застосуванням фіскальних і фінансових інструментів, які допомагають Європі не лише стримувати пандемію коронавірусу, але й:

зменшити її соціальні та економічні наслідки,

зберегти робочі місця та ключові виробництва,

створити передумови для економічного відродження, щоб Європа вийшла з цих випробувань сильнішою та об’єднаною.

Водночас ЄС бере активну участь у глобальних зусиллях з відповіді на коронавірус. Так, під час благочинної конференції під егідою Єврокомісії, яка відбулася 4 травня, вдалося мобілізувати суму у 7,4 мільярда євро. Ці гроші підуть на підтримку організацій з охорони здоров’я, для досліджень у сфері пошуку вакцини, методів діагностики та лікування вірусу.

За словами лідерів ЄС, Європа буде продовжувати відігравати вагому роль у боротьбі з пандемією. На їхнє переконання, коронавірус можна перемогти лише завдяки об’єднанню зусиль та солідарності. Крім того, лише сильний Європейський Союз може допомогти Європі зберегти спільні надбання та допомогти у інноваційному відродженні економіки в країнах-членах.

8 травня ми відзначили 75-ту річницю завершення Другої Світової війни. Ми маємо завжди пам’ятати жах і варварство цієї війни, та ті жертви, які було принесено, щоб її завершити. Сьогодні ми бачимо, що трапилося далі. Тож будемо пам’ятати покоління 50-х років минулого століття, людей, які вірили в те, що краща Європа та кращий світ може бути збудовано на руїнах війни – і почали їх будувати,

– наголосили керівники ключових Євроінституцій.

Вони додали, якщо ми засвоїмо ці уроки, якщо ми залишатимемося об’єднаними в солідарності та навколо наших цінностей, тоді Європа зможе піднятися з кризи навіть сильнішою, ніж була до того.

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Коротко про День Європи у ЄС і Україні