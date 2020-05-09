У ЄС назвали нову дату, до якої кордони Шенгенської зони будуть закритими

Єврокомісія (урядова установа ЄС) рекомендувала країнам Євросоюзу зберегти закритими свої зовнішні кордони ще на один місяць – до 15 червня. А далі будуть думати, що робити, виходячи з епідеміологічної ситуації на ту мить.

Свої рекомендації Єврокомісія оприлюднила 8 травня на офіційному сайті.

COVID-паспорт в Україні та Європі Що зміниться для українських туристів та заробітчан

У документі мовиться, що зараз вже чимало країн пом'якшують карантинні заходи, запроваджені в березні задля запобігання поширенню COVID-19, але епідемситуація не стабілізувалася й загроза не зникла.

Саме тому варто подовжити дію обмеження на в'їзд до країн ЄС іноземців щонайменше до 15 червня. Це означає, що скористатися безвізом українці та громадяни інших країн, які не є членами ЄС, поки що не зможуть.

У Єврокомісії додали, що "зняття обмежень на в'їзд має бути поетапним":

На першому етапі "контроль над внутрішніми кордонами потрібно поступово скасовувати та координувати",

А вже на другому – "обмеження на зовнішніх кордонах можуть бути зняті".

Обмеження на вільне пересування та контроль на внутрішніх кордонах слід знімати поступово, перш ніж ми зможемо скасувати обмеження на зовнішніх кордонах і гарантуємо в'їзд до ЄС для тих, хто не є резидентами ЄС, і для подорожей, які не є необхідними,

– заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Додамо, що обмеження на в'їзд стосується 30 країн Європи – 26 членів Шенгенської зони та 4 асоційованих із цією зоною держав (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія).

Якою буде доля обмеження після 15 червня, Єврокомісія вирішуватиме ближче до цієї дати з урахуванням поточної на ту мить епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, з 11 червня 2017 року українці здобули право на короткотермінові подорожі до країн ЄС і Шенгенської зони без оформлення віз. Однак через пандемію коронавірусу та закриті кордони скористатися цим правом неможливо вже майже два місяці.