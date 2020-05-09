В ЕС назвали новую дату, до которой границы Шенгенской зоны будут закрытыми

Еврокомиссия (правительственное учреждение ЕС) рекомендовала странам Евросоюза сохранить закрытыми свои внешние границы еще на один месяц – до 15 июня. А дальше будут думать, что делать, исходя из эпидемиологической ситуации на тот момент.

Свои рекомендации Еврокомиссия обнародовала 8 мая на официальном сайте.

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В документе говорится, что сейчас уже многие страны смягчают карантинные меры , введенные в марте для предотвращения распространения COVID-19, но эпидемситуация не стабилизировалась и угроза не исчезла.

Именно поэтому стоит продлить действие ограничения на въезд в страны ЕС иностранцев минимум до 15 июня . Это значит, что воспользоваться безвизом украинцы и граждане других стран, не являющихся членами ЕС, пока не смогут.

В Еврокомиссии добавили, что "снятие ограничений на въезд должно быть поэтапным":

На первом этапе "контроль над внутренними границами нужно постепенно отменять и координировать",

А уже на втором – "ограничения на внешних границах могут быть сняты".

Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы сможем отменить ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для тех, кто не является резидентом ЕС, и для путешествий, которые не являются необходимыми,

– заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Добавим, что ограничения на въезд касается 30 стран Европы – 26 членов Шенгенской зоны и 4 ассоциированных с этой зоной государств (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).

Какой будет судьба ограничения после 15 июня, Еврокомиссия будет решать ближе к этой дате с учетом текущей на тот момент эпидемиологической ситуации.