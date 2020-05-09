В ЕС назвали новую дату, до которой границы Шенгенской зоны будут закрытыми
Еврокомиссия (правительственное учреждение ЕС) рекомендовала странам Евросоюза сохранить закрытыми свои внешние границы еще на один месяц – до 15 июня. А дальше будут думать, что делать, исходя из эпидемиологической ситуации на тот момент.
Свои рекомендации Еврокомиссия обнародовала 8 мая на официальном сайте.
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В документе говорится, что сейчас уже многие страны смягчают карантинные меры, введенные в марте для предотвращения распространения COVID-19, но эпидемситуация не стабилизировалась и угроза не исчезла.
Именно поэтому стоит продлить действие ограничения на въезд в страны ЕС иностранцев минимум до 15 июня. Это значит, что воспользоваться безвизом украинцы и граждане других стран, не являющихся членами ЕС, пока не смогут.
В Еврокомиссии добавили, что "снятие ограничений на въезд должно быть поэтапным":
- На первом этапе "контроль над внутренними границами нужно постепенно отменять и координировать",
- А уже на втором – "ограничения на внешних границах могут быть сняты".
Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы сможем отменить ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для тех, кто не является резидентом ЕС, и для путешествий, которые не являются необходимыми,
– заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
Добавим, что ограничения на въезд касается 30 стран Европы – 26 членов Шенгенской зоны и 4 ассоциированных с этой зоной государств (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).
Какой будет судьба ограничения после 15 июня, Еврокомиссия будет решать ближе к этой дате с учетом текущей на тот момент эпидемиологической ситуации.
Напомним, с 11 июня 2017 украинцы получили право на краткосрочные поездки в страны ЕС и Шенгенской зоны без оформления виз. Однако из-за пандемии коронавируса и закрытые границы воспользоваться этим правом невозможно уже почти два месяца.