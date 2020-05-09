Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В ЕС назвали новую дату, до которой границы Шенгенской зоны будут закрытыми

- Читати новину українською
Границы ЕС не открывают: назвали новую дату действия ограничения
Границы ЕС будут закрытыми еще как минимум месяц / Коллаж 24 канала

Еврокомиссия (правительственное учреждение ЕС) рекомендовала странам Евросоюза сохранить закрытыми свои внешние границы еще на один месяц – до 15 июня. А дальше будут думать, что делать, исходя из эпидемиологической ситуации на тот момент.

Свои рекомендации Еврокомиссия обнародовала 8 мая на официальном сайте. 

COVID-паспорт в Украине и Европе Что изменится для украинских туристов и работников

В документе говорится, что сейчас уже многие страны смягчают карантинные меры, введенные в марте для предотвращения распространения COVID-19, но эпидемситуация не стабилизировалась и угроза не исчезла. 

Именно поэтому стоит продлить действие ограничения на въезд в страны ЕС иностранцев минимум до 15 июня. Это значит, что воспользоваться безвизом украинцы и граждане других стран, не являющихся членами ЕС, пока не смогут.

В Еврокомиссии добавили, что "снятие ограничений на въезд должно быть поэтапным":

  • На первом этапе "контроль над внутренними границами нужно постепенно отменять и координировать",
  • А уже на втором – "ограничения на внешних границах могут быть сняты".

Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы сможем отменить ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для тех, кто не является резидентом ЕС, и для путешествий, которые не являются необходимыми,
– заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Добавим, что ограничения на въезд касается 30 стран Европы – 26 членов Шенгенской зоны и 4 ассоциированных с этой зоной государств (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).

Какой будет судьба ограничения после 15 июня, Еврокомиссия будет решать ближе к этой дате с учетом текущей на тот момент эпидемиологической ситуации. 

Напомним, с 11 июня 2017 украинцы получили право на краткосрочные поездки в страны ЕС и Шенгенской зоны без оформления виз. Однако из-за пандемии коронавируса и закрытые границы воспользоваться этим правом невозможно уже почти два месяца.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Путешествуя по миру Еврокомиссия Евросоюз Безвизовый режим Коронавирус COVID-19 Европа
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Главные новости 8 мая: Грузия отзывает посла из Украины, вступительную кампанию 2020 перенесли
8 мая , 20:41 Главные новости 8 мая: Грузия отзывает посла из Украины, вступительную кампанию 2020 перенесли
Емал Набі
Колония "победобесия", или Почему Беларусь устраивает парад?
8 мая , 19:00 Колония "победобесия", или Почему Беларусь устраивает парад?
Віталій Портников
Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов
8 мая , 13:00 Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов