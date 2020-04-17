Україна запропонувала ЄС підписати угоду про відкрите небо: чому це важливо

Денис Шмигаль 17 квітня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Хорватії. Політики говорили, зокрема й про підписання угоду про спільний авіаційний простір. Що передбачає угода і чому вона потрібна Україні – читайте далі.

Наразі точної дати, коли Україна зможе підписати угоду про відкрите небо немає. 17 квітня прем'єр-міністр України поспілкувався з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем, пише Урядовий портал.

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Також Шмигаль висловив сподівання, що після скасування всіх обмежувальних заходів, пов'язаних з епідемією, відбудеться експертна місія з попереднього оцінювання української інфраструктури якості.

Крім того, українська сторона запропонувала підписати угоду про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС під час саміту "Східного партнерства".

Що передбачає угода про спільний авіаційний простір

Угоду про спільний авіаційний простір укладають ЄС і треті країни. Вона передбачає підвищення повітряної безпеки та ліквідацію розбіжностей у керуванні повітряним рухом.

Якщо розглядати угоду з точки зору законодавства, то вона має низку переваг:

збільшення пропускної здатності повітряного простору;

підвищення ефективності системи керування повітряним рухом;

сприяння впровадженню нових технологій.

Керування повітряним простором у ЄС здебільшого здійснюється країнами-членами, які співпрацюють у рамках проєкту Євроконтроль. Це міждержавна організація, до складу якої входить більшість європейських країн.



Європейська спільна авіаційна зона / Фото Wikipedia

Чому угода є важливою для України

Угода дозволила б українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі ЄС та України. Наша країна неодноразово заявляла про своє бажання долучитися до ініціативи Єдиного неба Європи.

Переговори щодо укладення угоди між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір почалися ще у 2007 році. Однак на заваді ставали то сертифікація українських літаків, то невизначеністю терміну "територія" в контексті Гібралтару.

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