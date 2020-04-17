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      Украина предложила ЕС подписать соглашение об открытом небе: почему это важно

      - Читати новину українською
      Шмыгаль провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии / unsplash.com

      Денис Шмыгаль 17 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии. Политики говорили, в том числе о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Что предусматривает соглашение и почему оно необходимо Украине – читайте дальше.

      Сейчас точной даты, когда Украина сможет подписать соглашение об открытом небе нет. 17 апреля премьер-министр Украины пообщался с премьером Хорватии Андреем Пленковичем, пишет Правительственный портал.

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      Также Шмыгаль выразил надежду, что после отмены всех ограничительных мер, связанных с эпидемией, состоится экспертная миссия относительно предварительной оценки украинской инфраструктуры качества.

      Кроме того, украинская сторона предложила подписать соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита "Восточного партнерства".

      Что предусматривает соглашение о совместном авиационном пространстве

      Соглашение о совместном авиационном пространстве заключают ЕС и третьи страны. Оно предусматривает повышение воздушной безопасности и ликвидацию разногласий в управлении воздушным движением.

      Если рассматривать соглашение с точки зрения законодательства, то оно имеет ряд преимуществ:

      • увеличение пропускной способности воздушного пространства;
      • повышение эффективности системы управления воздушным движением;
      • содействие внедрению новых технологий.

      Управление воздушным пространством в ЕС в основном осуществляется странами-членами, которые сотрудничают в рамках проекта Евроконтроль. Это межгосударственная организация, в состав которой входит большинство европейских стран.


      Европейская совместная авиационная зона / Фото Wikipedia

      Почему соглашение является важным для Украины

      Сделка позволила бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве ЕС и Украині. Наша страна неоднократно заявляла о своем желании присоединиться к инициативе Единого неба Европы.

      Переговоры о заключении соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались еще в 2007 году. Однако на пути становились то сертификация украинских самолетов, то неопределенность термина "территория" в контексте Гибралтара.

      О чем еще говорили премьеры

      • Денис Шмыгаль выразил надежду, что Хорватия не примет мер в отношении лиц, которые в силу этой ситуации превысили разрешенный срок пребывания в стране.
      • Стороны также обсудили сотрудничество с МВФ. Шмыгаль сообщил, что правительство и НБУ активно работают над новой программой с МВФ с учетом сложившейся ситуации, соблюдая предыдущие договоренности.
      • Премьер-министр Украины выразил надежду, что интеграция Украины в ЕС будет оставаться одним из приоритетов в рамках председательства Хорватии в ЕС.
      • Стороны проговорили программы сотрудничества с НАТО и аспекты интеграции в Альянс. Напоследок политики договорились продолжать активное развитие двустороннего сотрудничества и после отмены карантина осуществить официальные визиты в столицы обоих государств. 

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Евросоюз Хорватия Денис Шмыгаль авиация Новости Украины
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