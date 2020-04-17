Украина предложила ЕС подписать соглашение об открытом небе: почему это важно

Денис Шмыгаль 17 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии. Политики говорили, в том числе о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Что предусматривает соглашение и почему оно необходимо Украине – читайте дальше.

Сейчас точной даты, когда Украина сможет подписать соглашение об открытом небе нет. 17 апреля премьер-министр Украины пообщался с премьером Хорватии Андреем Пленковичем, пишет Правительственный портал.

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Также Шмыгаль выразил надежду, что после отмены всех ограничительных мер, связанных с эпидемией, состоится экспертная миссия относительно предварительной оценки украинской инфраструктуры качества.

Кроме того, украинская сторона предложила подписать соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита "Восточного партнерства".

Что предусматривает соглашение о совместном авиационном пространстве

Соглашение о совместном авиационном пространстве заключают ЕС и третьи страны. Оно предусматривает повышение воздушной безопасности и ликвидацию разногласий в управлении воздушным движением.

Если рассматривать соглашение с точки зрения законодательства, то оно имеет ряд преимуществ:

увеличение пропускной способности воздушного пространства;

повышение эффективности системы управления воздушным движением;

содействие внедрению новых технологий.

Управление воздушным пространством в ЕС в основном осуществляется странами-членами, которые сотрудничают в рамках проекта Евроконтроль. Это межгосударственная организация, в состав которой входит большинство европейских стран.



Европейская совместная авиационная зона / Фото Wikipedia

Почему соглашение является важным для Украины

Сделка позволила бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве ЕС и Украині. Наша страна неоднократно заявляла о своем желании присоединиться к инициативе Единого неба Европы.

Переговоры о заключении соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались еще в 2007 году. Однако на пути становились то сертификация украинских самолетов, то неопределенность термина "территория" в контексте Гибралтара.

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