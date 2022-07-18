Приближается зима и возможность паузы в санкциях

Несмотря на то, что недавно европейские политики согласовали уже седьмой пакет санкций против государства-агрессора россии, среди них есть и скептики, которые с приближением зимы начинают сомневаться в правильности и целесообразности столь жестких ограничений. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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По его словам, существует огромный риск того, что в Европе все же решат взять паузу в санкционном давлении на россию. По состоянию на сегодняшний день это абсолютно реальный сценарий.

Сейчас мы активно двигаемся к точке, где такая пауза будет принята, и потом она станет очень тяжелым барьером для того, чтобы его сдвинуть,

– считает Солонтай.

Как действовать Украине во избежание перерыва

Чтобы избежать этого барьера, по мнению эксперта, нужно сделать так, чтобы Украина планово двигалась вперед.

"Нам нужна плановая работа по демонстрации успехов Украины – от военных успехов до успехов реформ внутри страны", – говорит он.

Солонтай считает, что об Украине должны говорить как о государстве, которое в условиях войны способно на реформы и восстановление, которое одновременно умеет привлекать международную помощь для продвижения на линии фронта и делать внутренние реформы, выполнять обязательства.

Он пояснил, что получив статус кандидата в ЕС, Украина взяла на себя ряд обязательств. Среди них есть такие, которые достаточно легко технически выполнить, как создание антикоррупционно специализированной прокуратуры, и более сложные для выполнения, например, принятие законодательства о переходе к другим системам сортировки мусора, водоснабжения, канализации и т.д. Но двигаться вперед вполне реально.

Мы – страна, которая имеет возможность демонстрировать во внутренней жизни страны изменения, несмотря на то, что есть война, и, конечно, показывать успехи на фронте. Они будут ключевыми,

– убежден Солонтай.

Эксперт добавил, что самое важное – дать европейцам ощущение, что все это не зря, а действительно важно, и помогает нам побеждать россию и менять Украину.

Нужна информационная кампания в ЕС

Следовательно, нашему государству необходима мощная информационная кампания, направленная на Евросоюз. Необходимо демонстрировать и рассказывать о том, что происходит в Украине, как это происходит, и какие сложности мы преодолеваем.

Конечно, эту роль хорошо выполняет наша диаспора в ЕС, украинские переселенцы, митинги и акции, которые они устраивают. Но сейчас это происходит стихийно и вне плана государства. Это нужно взять под контроль.

"Государство должно понимать, что мы, став кандидатом в ЕС, должны проводить мощную, огромную информационную кампанию внутри ЕС. Иначе нас обыграют", – подытожил Александр Солонтай.

Сколько ЕС тратит на российские энергоносители во время войны в Украине

Хотя Европейский Союз и ввел мощные санкции против россии, его члены все же тратят деньги на энергоносители страны-агрессора. Несмотря на то, что суммы снизились, они все равно ужасают.

Как оказалось, с начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили россии гораздо больше денег, чем потратили на помощь Украине. Следовательно, цены на нефть растут, а рубль становится крепче. Об этом заявил литовский политик Линас Линкявичюс.

Ранее же сообщалось, что за первые 100 дней полномасштабной войны россия получила по экспорту ископаемого топлива 93 миллиарда евро. Более 60% этой суммы заплатили ей страны ЕС.

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