Как сообщили в "Энергоатоме", Европа активно участвует в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры. Помощь координирует Секретариат Энергетического общества.

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Помощь Европы

Европа предоставила Украине первую партию аварийного оборудования. С его помощью можно будет возобновить энергоснабжение на тех участках, где его повредили российские оккупанты.

Наработанная схема выглядит следующим образом: операторы критической инфраструктуры сообщают Минэнерго о своих нуждах, а там формируется список и передается Европе.

Секретариат вместе со своими партнерами работает над доставкой дополнительных материалов из Италии, Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Латвии, Нидерландов и других стран, говорится в заявлении.

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