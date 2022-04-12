Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире 24 канала. Он также отметил, что репарациям подлежат средства российского Центробанка, а также те, которые находятся в "фонде национального благосостояния".

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Средства не наши и не у нас, поэтому прогнозировать, когда будет их поступление – тяжело. В этой ситуации от Украины мало зависит. Сейчас мы делаем юридический анализ по каждой юрисдикции, где есть российские средства, и работаем через дипломатические и политические связи,

– отмечает министр юстиции Украины.

Важные законопроекты, обязывающие страны Запада перечислить российские средства Украине, уже зарегистрированы в парламентах некоторых стран, также добавил Малюська.

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