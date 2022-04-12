Про це розповів міністр юрстиції України Денис Малюська у ефірі 24 каналу. Він також зауважив, що під репарації підлягають кошти російського Центробанку, а також ті, які є у "фонді національного благосостоянія".

Читайте також: Для Путіна, Шойгу та інших, – Малюська прокоментував створення спеціального трибуналу

Кошти не наші і не в нас, тому прогнозувати, коли буде їх надходження – важко. В цій ситуації від України залежить мало. Зараз ми робимо юридичний аналіз стосовно кожної юрисдикції, де є російські кошти та працюємо через дипломатичні та політичні звязки,

– зазначає міністр юстиції України.

Важливі законопроєкти, що зобовязують країни Заходу перерахувати російські кошти Україні, вже зареєстровані у парламентах деяких країн, також додав Малюська.

Про міжнародний трибунал над російськими керівниками: дивіться відео



