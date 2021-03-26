Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа. Ее вызвали пандемия коронавируса и действия России и Китая в отношении вакцин.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в сложившейся ситуации Европа должна быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19.

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Европа – перед новой войной

По словам главы Франции, Европа "стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак", в частности из-за "стремления России и Китая повлиять на мир с помощью вакцин".

Мы создали возможность производить (вакцину – 24 канал). Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения,

– сказал французский глава.

Макрон подчеркнул, что Евросоюз разработал комплексную политику, которая позволяет во второй половине 2021 года выйти на мощность производства примерно в 2 − 3 миллиарда доз вакцин в год.

Президент Франции уверен, что это позволит удовлетворить потребности ЕС и массово экспортировать вакцину.

Обратите внимание! Ранее Макрон заявил, что во Франции до конца лета 2021 года хотят вакцинировать от коронавируса всех желающих. Однако пока этому препятствует ограниченный доступ к препаратам.