Европа нуждается в мигрантах: Папа Римский сделал важное заявление

Папа Римский Франциск считает, что популисты "создают психоз" вокруг вопроса об иммиграции.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Это может уничтожить человечество, – важное предостережение от Папы Франциска

В интервью информагентству Франциск отметил, что стареющим обществам, подобным Европе, грозит "большая демографическая зима", и они нуждаются в большем количестве иммигрантов. Но подчеркнул, что расселение должно быть по всей Европе.

"Я считаю, что нельзя отказывать приезжающим людям. Вы должны принимать их, помогать им, ухаживать за ними, сопровождать их, а затем посмотреть, где их разместить, но по всей Европе", – сказал он.

Папа Римский также похвалил Италию и Грецию за их "смелость и щедрость" в вопросе приема мигрантов.