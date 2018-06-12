Это может уничтожить человечество, – важное предостережение от Папы Франциска

Папа Римский Франциск призывает противодействовать загрязнению окружающей среды и чрезмерному потреблению ресурсов планеты.

Об этом сообщает Reuters.

Свое заявление по поводу экологической обстановки в мире папа сделал после конференции с руководителями нефтяных компаний, инвесторов и экспертов в Ватикане.

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По словам понтифика, изменение климата может уничтожить человечество. Поэтому папа призвал энергетические компании перейти на экологические виды топлива.

Цивилизация требует энергии, но использование энергии не должно разрушать цивилизацию. Наше стремление обеспечить энергию для всех не должно приводить к катастрофическому повышению глобальных температур, более суровых условий и повышение уровня бедности,

– подытожил Папа Франциск