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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Це може знищити людство: Папа Франциск зробив важливу заяву

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Папа Франциск
Папа Франциск / lastampa.it

Папа Римський Франциск закликає протидіяти забрудненню навколишнього середовища та надмірному споживанню ресурсів планети.

Про це повідомляє Reuters.

Свою заяву з приводу екологічного становища в світі папа зробив після конференції з керівниками нафтових компаній, інвесторів та експертів у Ватикані.

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За словами понтифікат, зміна клімату може знищити людство. Відтак папа закликав енергетичні компанії перейти на екологічні види палива.

Цивілізація вимагає енергії, але використання енергії не повинно руйнувати цивілізацію. Наше прагнення забезпечити енергію для всіх не повинно призводити до катастрофічного підвищення глобальних температур, більш суворих умов і збільшення рівня бідності,
– підсумував Папа Франциск.

Теги: Папа Римський Екологія
Джерело: 24 Канал
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