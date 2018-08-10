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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Европа приняла более 60 тысяч мигрантов с начала года

16 Читати новину українською
Европа приняла более 60 тысяч мигрантов
Европа приняла более 60 тысяч мигрантов / www.capital.ua

Число беженцев и мигрантов, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 60 тысяч человек, более 1520 человек погибли или пропали без вести.

Об этом сообщила Международная организация по миграции.

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"По состоянию на 8 августа в Европу прибыло 60 309 мигрантов и беженцев, 1524 человека погибли", – отметил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Джоэл Миллман.

Более 24 тысяч мигрантов и беженцев приняла Испания, около 19 тысяч – Италия, около 16,5 тысяч – Греция, около 250 тысяч – Мальта и более 100 тысяч – Кипр.

В прошлом году за аналогичный период времени в Европу по Средиземному морю прибыло более 117 тысяч мигрантов и беженцев, а в 2016 году – более 263 тысяч. По данным МОМ, с начала 2018 года погибло 2370 мигрантов и беженцев. Средиземноморский маршрут миграции в Европу остается опасным.

Теги: Новости политики беженцы Европа
Источник: 24 Канал
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