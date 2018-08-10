Європа прийняла понад 60 тисяч мігрантів з початку року

Число біженців та мігрантів, які прибули в Європу по Середземному морю з початку 2018 року, перевищила 60 тисяч людей, понад 1520 осіб загинули або зникли безвісти.

Про це повідомила Міжнародна організація з міграції.

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"Станом на 8 серпня в Європу прибули 60 309 мігрантів і біженців, 1 524 людини загинули", – зазначив на брифінгу в Женеві офіційний представник організації Джоел Міллман.

Більше 24 тисячі мігрантів і біженців прийняла Іспанія, близько 19 тисяч – Італія, близько 16,5 тисяч – Греція, близько 250 тисяч – Мальта і понад 100 тисяч – Кіпр.

У минулому році за аналогічний період часу в Європу по Середземному морю прибули понад 117 тисяч мігрантів і біженців, а в 2016 році – понад 263 тисяч. За даними МОМ, з початку 2018 року загинули 2370 мігрантів та біженців. Середземноморський маршрут міграції в Європу залишається найнебезпечнішим.