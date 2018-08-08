Німеччина домовилася з Іспанією про повернення мігрантів

Німеччина та Іспанія уклали угоду, за якою деяких мігрантів, які прибувають в ФРН, повертатимуть в Іспанію.

Про це повідомляє DW з посиланням на слова прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ Німеччини Елеонору Петерманн.

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Вона зазначила, що угода була підписана міністерствами закордонних справ Німеччини і Іспанії в понеділок. За її словами, Іспанія нічого не вимагала від Німеччини взамін.

Угода поширюються на мігрантів, які зареєструвалися в якості біженців в Іспанії. Угода означає, що люди, які прибувають з Іспанії, можуть бути повернуті туди протягом 48 годин після прибуття на німецький кордон. Двостороння угода має набути чинності в суботу, 11 серпня.

Нагадаємо, що 29 червня Європейський Союз під час саміту у Брюсселі ухвалив нову угоду з питань міграції. ЄС планує збільшити зусилля для припинення нелегальної міграції через Середземне море, окрім того продовжить підтримку країн, які приймають біженців, які прибувають цим маршрутом.