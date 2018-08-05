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400 людей втікали з Африки до Іспанії: цього разу обійшлося без смертей

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Чотири сотні людей втікали з Африки до Іспанії
Чотири сотні людей втікали з Африки до Іспанії / Фото з відкритих джерел

У суботу, 4 серпня, в Гібралтарській протоці і морі Альборан біля берегів Іспанії рятувальники виловили дев'ять човнів, які дрейфували у відкритому морі. На човнах перебувало майже чотири сотні мігрантів, які намагалися дістатися до Іспанії з Марокко.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Раніше Морська рятувальна служба Іспанії за два дні у кінці липня врятувала 1200 людей, які долали Середземне море на саморобних човнах або непристосованих для перевезення людей морських транспортних засобах.

Офіційна статистика рятувальних служб європейських країн вражає – за першу половину 2018 року біля берегів Середземного моря загинули понад 1500 мігрантів.

До слова, Іспанія випередила Італію, раніше лідера за цим показником серед країн ЄС, за кількістю прийнятих біженців: за 2018 рік їх уже 21 тисяча, що загалом більше, ніж за весь 2017.

Нагадаємо, що 29 червня Європейський Союз під час саміту у Брюсселі ухвалив нову угоду з питань міграції. ЄС планує збільшити зусилля для припинення нелегальної міграції через Середземне море, окрім того продовжить підтримку країн, які приймають біженців, які прибувають цим маршрутом.

Теги: біженці
Джерело: 24 Канал
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