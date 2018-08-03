Уряд Італії планує "відкупитись" від мігрантів з Африки: міністр озвучив ціну

Міністр внутрішніх справ Італії в уряді Конте і заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні заявив, що Італія планує інвестувати щонайменше один мільярд євро у країни Північної Африки, щоб зупинити міграційні потоки з регіону.

Про це повідомило видання Politico.

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За словами Сальвіні, ця ініціатива є частиною політики з вирішення низки питань безпеки, що стосуються мафії, незаконного обігу наркотиків, тероризму та імміграції.

Наша мета полягає в тому, щоб контролювати південні кордони і, щоб відповісти всім тим, хто бачить у мені Сатану, ми готуємо проект, який передбачає, принаймні, один мільярд євро інвестицій для підтримки економіки і праці сотень тисяч людей у важких умовах,

– сказав Сальвiнi.

Він пояснив, що ці інвестиції будуть зосереджені на сільському господарстві, рибальстві і торгівлі. І додав, що владна коаліція між його ультраправою "Лігою" і рухом "5 зірок", ймовірно, досягне успіху в тому, що "ліві ніколи не зробили б".



Міністр внутрішніх справ Італії і заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні

Міністр наполягав також і на тому, що право мігранта вимагати притулку потрібно скасувати, якщо він чи вона вчинить злочин. І тих людей, які втратять право на притулок, потрібно буде повертати у їх африканські країни.

На думку політика, саме Італія повинна стати "головною дійовою особою" міграційної політики в Європі.

Нагадаємо, нещодавно ультраправий міністр внутрішніх справ Італії та віце-прем'єр Маттео Сальвіні у одній із своїх промов послався на покійного фашистського диктатора Беніто Муссоліні.