Правительство Италии планирует "откупиться" от мигрантов из Африки: министр озвучил цену

Министр внутренних дел Италии в правительстве Конте и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил, что Италия планирует инвестировать не менее один миллиард евро в страны Северной Африки, чтобы остановить миграционные потоки из региона.

Об этом сообщило издание Politico.

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По словам Сальвини, эта инициатива является частью политики по решению ряда вопросов безопасности, касающихся мафии, незаконного оборота наркотиков, терроризма и иммиграции.

Наша цель состоит в том, чтобы контролировать южные границы и, чтобы ответить всем тем, кто видит во мне Сатану, мы готовим проект, предусматривающий, по крайней мере, один миллиард евро инвестиций для поддержки экономики и труда сотен тысяч людей в тяжелых условиях,

– сказал Сальвини.

Он пояснил, что эти инвестиции будут сосредоточены на сельском хозяйстве, рыболовстве и торговле. И добавил, что правящая коалиция между его ультраправой "Лигой" и движением "5 звезд", вероятно, достигнет успеха в том, что "левые никогда не сделали бы".

Министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини

Министр настаивал также на том, что право мигранта требовать убежища нужно отменить, если он или она совершит преступление. И тех людей, которые потеряют право на убежище, нужно будет возвращать в их африканские страны.

По мнению политика, именно Италия должна стать "главным действующим лицом" миграционной политики в Европе.

Напомним, недавно ультраправый министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини в одной из своих речей сослался на покойного фашистского диктатора Бенито Муссолини.