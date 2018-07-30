Вице-премьер Италии процитировал Муссолини в юбилей диктатора

Ультраправый министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини сослался на покойного фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что в своем Twitter Сальвини написал "tanti nemici, tanto onore," (так много врагов, так много чести, – "24 Канал"). Выражение, опубликованное вице-премьером Италии, является одним из вариантов выражения Бенито Муссолини "molti nemici, molto onore" (много врагов, много чести, – "24 Канал").

Таким комментарием Сальвини ответил на статью в журнале о критиках вице-премьера.

Добавим, что такой комментарий он оставил в годовщину рождения Муссолини.