Віце-прем'єр Італії процитував Муссоліні в ювілей диктатора
Ультраправий міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Маттео Сальвіні послався покійного фашистського диктатора Беніто муссоліні.
Про це повідомляє CNN.
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Зазначається, що у своєму Twitter Сальвіні написав "tanti nemici, tanto onore," (так багато ворогів, так багато честі, – "24 Канал"). Вислів опублікований віце-прем'єром Італії є одним із варіантів вислову Беніто Муссоліні "molti nemici, molto onore" (багато ворогів, багато честі, – "24 Канал").
Таким коментарем Сальвіні відповів на статтю в журналі про критиків віце-прем'єра.
Додамо, що такий коментар він залишив в річницю народження Муссоліні.
Джерело: 24 Канал
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