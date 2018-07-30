Віце-прем'єр Італії процитував Муссоліні в ювілей диктатора

Ультраправий міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Маттео Сальвіні послався покійного фашистського диктатора Беніто муссоліні.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що у своєму Twitter Сальвіні написав "tanti nemici, tanto onore," (так багато ворогів, так багато честі, – "24 Канал"). Вислів опублікований віце-прем'єром Італії є одним із варіантів вислову Беніто Муссоліні "molti nemici, molto onore" (багато ворогів, багато честі, – "24 Канал").

Таким коментарем Сальвіні відповів на статтю в журналі про критиків віце-прем'єра.

Додамо, що такий коментар він залишив в річницю народження Муссоліні.