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Российские "тролли" влияли на выборы в Италии: новые детали

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Российские "тролли" и выборы в Италии: детали вмешательства
Российские "тролли" и выборы в Италии: детали вмешательства / 24 канал

Американский информационный портал Fivethirtyeight при содействии Университета Клемсона опубликовал девять таблиц, содержащих около трех миллионов твитов профилей, подозреваемых специальным прокурором США Робертом Мюллером в принадлежности к кремлевской организации "Internet Research Agency". Эта компания управляла сложной онлайн-кампанией вмешательства в выборы США. А как оказалось, и в Италии

Об этом рассказала "Украинская правда".

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Те же учетные записи, которые вмешивались в американскую кампанию, делали ретвиты сообщений на поддержку двух популистских партий Италии, к тому же – на итальянском языке. Речь идет о правительственных "5 звезд" и "Лиге", хотя официальных ссылок на обе партии не делалось. Журналисты популярного итальянского издания Corriere della Sera тщательно изучили твиты, о которых идет речь, и не нашли там "оригинального содержания", присущего итальянским политическим кругам.


Corriere della Sera тщательно изучила подозрительные твиты

Доказательств, что "5 звезд" или "Лига" просили какую-то поддержку со стороны российских фабрик троллей – нет. Однако обе партии воплощают в Италии пророссийскую политику, выступают против санкций Евросоюза в отношении России и регулярно публикуются в кремлевских СМИ, включая RT и Sputnik. Еще в докладе 2017 года от американского аналитического центра Atlantic Council были задокументированы сильные связи между российскими деятелями и движением "5 звезд" и "Лигой".

La Stampa определила и изучила несколько очень плодотворных профилей Twitter из России

Следовательно, действия "троллей", которые стремились поддержать две итальянские популистские партии, указывают на попытку внешнего вмешательства в итальянскую политику.

Fivethirtyeight публиковал также анализ Twitter-стратегии российской "фабрики троллей" во время выборов в США. Он предупреждает, что в США и, вероятно, в других странах агрессивно действует "российская кампания дезинформации и раздора".

Напомним, что представители Демократической партии Италии требуют сформировать парламентскую комиссию для расследования возможного вмешательства России в ходе национальных выборов.

Теги: Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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