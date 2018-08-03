Российская "фабрика троллей" атаковала президента Италии, – СМИ

В ночь с 27 на 28 мая после того, как президент Италии Серджо Маттарелла отказался назначать евроскептика Паоло Савона министром финансов, в социальных сетях была осуществлена массовая атака против итальянского лидера.

Об этом сообщает ANSA.

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Примерно в два часа ночи в Twitter прослеживалась аномальная активность. Президента Италии, часто в вульгарной форме, призвали уйти в отставку. В течение нескольких минут сообщения были сделаны с более 400 профилей.

Как отмечает агентство, следы всех этих профилей ведут к одному источнику – российской "фабрике троллей".

И хотя точную принадлежность этих профилей к российской "фабрике троллей" установить невозможно, часть из них уже появлялась в расследованиях американского спецпрокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в выборы в США.