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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Російська "фабрика тролів" атакувала президента Італії, – ЗМІ

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Російська "фабрика тролів" атакували президента Італії
Російська "фабрика тролів" атакували президента Італії / Фото з відкритих джерел

У ніч з 27 на 28 травня після того як президент Італії Серджо Маттарелла відмовився призначати євроскептика Паоло Савону міністром фінансів, у соціальних мережах була здійснена масова атака проти італійського лідера.

Про це повідомляє ANSA.

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Приблизно о другій годині ночі у Twitter простежувалась аномальна активність. Президента Італії, часто у вульгарній формі, закликали піти у відставку. Продовж кількох хвилин дописи були зроблені з понад 400 профілів. 

Як зазначає агентство, сліди усіх цих профілів ведуть до одного джерела – російської "фабрики тролів".

І хоча точну приналежність цих профілів до російської "фабрики тролів" встановити неможливо частина з них вже з'являлася у розслідуваннях американського спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори у США.

Теги: Соцмережі Новини Росії хакери Хакерська атака
Джерело: 24 Канал
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