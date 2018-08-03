Російські "тролі" впливали на вибори в Італії: нові деталі

Американський інформаційний портал Fivethirtyeight за сприяння Університету Клемсона опублікував дев'ять таблиць, що містять близько трьох мільйонів твітів профілів, підозрюваних спеціальним прокурором США Робертом Мюллером у належності до кремлівської організації "Internet Research Agency". Ця компанія керувала складною онлайн-кампанією втручання у вибори США. А тепер виявилось, що і Італії.

Про це розповіла "Українська правда".

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Ті ж облікові записи, які втручалися в американську кампанію, робили ретвіти повідомлень на підтримку двох популістських партій Італії, до того ж – італійською мовою. Мова йде про урядові "5 зірок" і "Лігу", хоча офіційних посилань на обидві партії не робилося. Журналісти популярного італійського видання Corriere della Sera ретельно вивчили твіти, про які йде мова, і не знайшли там "оригінального змісту", притаманного італійським політичним колам.



Corriere della Sera ретельно вивчила підозрілі твіти

Доказів, що "5 зірок" або "Ліга" просили чи погоджувалися на якусь підтримку з боку російських фабрик тролів – нема. Проте обидві партії втілюють у Італії проросійську політику, виступають проти санкцій Євросоюзу щодо Росії і регулярно публікуються у кремлівських ЗМІ, зокрема – на RT і Sputnik. Ще у доповіді 2017 року від американського аналітичного центру Atlantic Council були задокументовані сильні зв'язки між російськими діячами і рухом "5 зірок" та "Лігою".



La Stampa визначила і вивчила кілька дуже плідних профілів Twitter з Росії

Отже, дії "тролів", які прагнули підтримати дві італійські популістські партії, вказують на спробу зовнішнього втручання в італійську політику.

Fivethirtyeight публікував також аналіз Twitter-стратегії російської "фабрики тролів" під час виборів в США. Він попереджає, що у США і, ймовірно, в інших країнах агресивно діє "російська кампанія дезінформації і розбрату".

Нагадаємо, що представники Демократичної партії Італії вимагають сформувати парламентську комісію для розслідування можливого втручання Росії у хід національних виборів.