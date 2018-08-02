Опозиція Італії вимагає розслідувати можливе втручання Росії у хід виборів

Представники Демократичної партії Італії вимагають сформувати парламентську комісію для розслідування можливого втручання Росії у хід національних виборів.

Про це повідомляє агентство ANSA.

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Зазначається, що таку ініціативу подали депутати Демократичної партії Італії Мікеле Анцальді та Кармело Мічелі.

Вкрай важливо, щоб італійський парламент заснував комісію з розслідування використання неправдивої інформації з метою впливу на політику. Італійці мають право знати, якщо їх думкою маніпулювали за допомогою механізмів пропаганди Російської Федерації,

– йдеться у повідомленні.

Депутати додали, що у Росії функціонує ціла "машина" діяльність якої направлена на створення та розповсюдження неправдивих новин з метою впливати на політичні процеси, зокрема, саме вона була направлена проти Демократичної партії Італії. Вони зауважили, що факт втручання Росії в хід виборів підтвердили експерти з США.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте на спільній з президентом США Дональдом Трампом прес-конференції у Білому домі заявив що Італія підтримує збереження санкцій, запроваджених проти Кремля в 2014 році у відповідь на його агресію в Україні.