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Санкції проти Росії: прем’єр-міністр Італії зробив несподівану заяву

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Конте виступив за діалог з Росією і підтримав санкції проти Кремля
Конте виступив за діалог з Росією і підтримав санкції проти Кремля / Фото з відкритих джерел

Італія відкрита до діалогу з Російською Федерацією, водночас підтримує збереження санкцій, запроваджених проти Кремля в 2014 році у відповідь на його агресію в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте на спільній з президентом США Дональдом Трампом прес-конференції у Білому домі, передає "Укрінформ".

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"Італія ставиться сприятливо до діалогу з Росією. Італія також вважає, що діалог між Сполученими Штатами і Росією є основоположним для того, щоб ми могли мати позитивні результати в більш глобальній перспективі для стабільності й безпеки", – заявив він.

Прем'єр міністр Італії вкотре підкреслив, що його уряд "відкритий" для діалогу з Москвою, адже "Росія відіграє фундаментальну роль у всіх міжнародних геополітичних кризах".

Окрім того, він підтримав позицію Дональда Трампа про переговори з Росією, оскільки потрібно "спілкуватися з тими, хто насправді не є нашими противниками".

Водночас, глава уряду Італії висловив розуміння, що санкції проти РФ, введені через агресію на Донбасі, пов'язані з виконанням Мінських угод.

Чітко зрозуміло, що немислимо сьогодні скасувати за одну ніч ці санкції. Однак, саме тому, що ми відкриті для діалогу з Росією, позиція мого уряду залишається відкритою й полягає в тому, щоб система санкцій не вплинула на цивілізовану частину – громадянське суспільство, не вплинула на економіку малих та середніх підприємств в Росії,
– заявив Конте.

За його словами, "Італія, з цієї точки зору, має традиційно інтенсивні економічні відносини з Росією".

Також, підсумував глава італійського уряду зауважив, що "санкції проти Росії не є і не можуть бути кінцем" відносин.

Зазначимо, раніше Конте виступав проти автоматичного продовження санкцій проти Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте запевнив, що санкції проти Росії залишатимуться у силі та їх він не збирається скасовувати.

Теги: Новини України Новини Росії Санкції Мінські домовленості Новини США Дональд Трамп Новини політики
Джерело: 24 Канал
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