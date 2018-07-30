Санкції США проти Росії не працюють: Вашингтон готує новий удар по Кремлю

Санкції, які Сполучені Штати Америки ввели проти Російської Федерації, не працюють, тому зараз у Сенаті працюють над новим законопроектом про обмежувальні заходи щодо Москви.

Про це повідомив американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Читайте також: Україна має ще один привід вимагати посилення санкцій проти Росії

Політик підкреслив, що "на 100%" хотів би побачити нові санкції проти Кремля.

Також, сенатор зазначив, що президент США Дональд Трамп зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, аніж його попередник Барак Обама.

Грем пояснив, що діючі обмежувальні заходи щодо Росії не працюють, так як Москва "все ще намагається втрутитися у наші вибори".

За його словами, Трамп уже зустрівся з Радою національної безпеки і вимагає зміцнити виборчу інфраструктуру від дій Росії та інших країн. Сенатор додав, що до роботи над законопроектом про нові санкції проти РФ долучиться держсекретар США Майк Помпео.

Нагадаємо, напередодні державний секретар США Майк Помпео заявив, що розробка нових санкцій проти Росії є конструктивною. Також, він додав, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна в Гельсінкі, вони обговорили питання про втручання РФ у вибори США.