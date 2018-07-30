Санкции США против России не работают: Вашингтон готовит новый удар по Кремлю

Санкции, которые США ввели против Российской Федерации, не работают, поэтому сейчас в Сенате работают над новым законопроектом об ограничительных мерах в отношении Москвы.

Об этом сообщил американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News.

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Политик подчеркнул, что "на 100%" хотел бы увидеть новые санкции против Кремля.

Также, сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник Барак Обама.

Грэм пояснил, что действующие ограничительные меры в отношении России не работают, так как Москва "все еще пытается вмешаться в наши выборы".

По его словам, Трамп уже встретился с Советом национальной безопасности и требует укрепить избирательную инфраструктуру от действий России и других стран. Сенатор добавил, что к работе над законопроектом о новых санкциях против РФ присоединится госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, накануне государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что разработка новых санкций против России является конструктивной. Также он добавил, что во время встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки, они обсудили вопрос о вмешательстве РФ в выборы США.