В Украины есть еще один повод требовать усиления санкций против России

Украина, опираясь на Крымскую декларацию, принятую Конгрессом США, может просить введение дополнительных санкций против России. Это могут быть в том числе санкции в отношении российских портов на Азовском и Черном морях.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Как отмечает специалист, Крымская декларация – скорее о защите национальных интересов США от Трампа. Конгресс решил перевести вопрос непризнания аннексии Крыма в рамки закона. По словам Хары, принятие этого документа имеет исторические параллели, о которых упоминается в Крымской декларации. 75 лет назад – в 1940 году была подписана декларация Велеса, где утверждалось, что США никогда не признает аннексию Балтии. Этот принцип Штаты придерживались вплоть до распада СССР, когда балтийские государства восстановили независимость.

Как отмечает эксперт, эта декларация может стать поводом для усиления антироссийских санкций.

Украина может обратиться к Западу с просьбой введения санкций в отношении российских портов на Азовском и Черном морях, которые используются для транспортировки товаров и военной техники. А также компаний, которые сотрудничают с экспроприироваными Россией нашими предприятиями в Крыму. Это морские и воздушные суда, которые заходят в крымские порты, а оттуда идут по всему миру,

– подчеркивает Александр Хара.

Кроме того, по его словам, важно, что Крымскую декларацию синхронно поддержали Великобритания и Польша. Позже – Германия и Франция. Показательно, что министр иностранных дел Италии, где у правительства есть пророссийские элементы, тоже считает Крым незаконно аннексированым.

"Для Украины Крымская декларация будет иметь больший смысл, если мы будем действовать в русле усиления Западом давления на Россию. Хотя, к сожалению, у нас нет стратегии ни по России, ни по возвращению оккупированного Крыма", – отметил Хара.

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и остается украинской. Ранее Трамп на вопрос, чей Крым, ответил "посмотрим".