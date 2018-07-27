Норвегия поддержала декларацию США по Крыму
МИД Норвегии поддержало декларацию Соединенных Штатов Америки в отношении Крыма. Кроме этого, в ведомстве напомнили о необходимости уважать сувернитет и территориальную целостность Украины.
Об этом говорится в Twitter МИД Норвегии.
Читайте также: Конгресс США согласовал выделить 250 миллионов долларов на безопасность Украины
Норвегия поддерживает и приветствует декларацию госсекретаря США Майка Помпео, которая подтверждает позицию США по незаконной аннексии Крыма Россией. Нормы международного права должны быть соблюдены, мы должны уважать сувернитет и территориальную целостность Украины,
– говорится в сообщении.
Добавим, что комитет Сената США по международным отношениям принял двухпартийную резолюцию, осуждающую незаконную оккупацию Крыма. Эта резолюция призывает правительство США совместно с ЕС и НАТО и международным сообществом сделать приоритетными усилия по недопущению дальнейшей консолидации незаконной оккупационной власти в Крыму.
Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской.