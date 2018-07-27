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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Норвегия поддержала декларацию США по Крыму

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МИД Норвегии поддержало декларацию США по Крыму
МИД Норвегии поддержало декларацию США по Крыму / 5.ua

МИД Норвегии поддержало декларацию Соединенных Штатов Америки в отношении Крыма. Кроме этого, в ведомстве напомнили о необходимости уважать сувернитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в Twitter МИД Норвегии.

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Норвегия поддерживает и приветствует декларацию госсекретаря США Майка Помпео, которая подтверждает позицию США по незаконной аннексии Крыма Россией. Нормы международного права должны быть соблюдены, мы должны уважать сувернитет и территориальную целостность Украины,
– говорится в сообщении.

Добавим, что комитет Сената США по международным отношениям принял двухпартийную резолюцию, осуждающую незаконную оккупацию Крыма. Эта резолюция призывает правительство США совместно с ЕС и НАТО и международным сообществом сделать приоритетными усилия по недопущению дальнейшей консолидации незаконной оккупационной власти в Крыму.

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской.

Теги: Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Новости США Норвегия
Источник: 24 канал
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