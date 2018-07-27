Норвегия поддержала декларацию США по Крыму

МИД Норвегии поддержало декларацию Соединенных Штатов Америки в отношении Крыма. Кроме этого, в ведомстве напомнили о необходимости уважать сувернитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в Twitter МИД Норвегии.

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Норвегия поддерживает и приветствует декларацию госсекретаря США Майка Помпео, которая подтверждает позицию США по незаконной аннексии Крыма Россией. Нормы международного права должны быть соблюдены, мы должны уважать сувернитет и территориальную целостность Украины,

– говорится в сообщении.

Добавим, что комитет Сената США по международным отношениям принял двухпартийную резолюцию, осуждающую незаконную оккупацию Крыма. Эта резолюция призывает правительство США совместно с ЕС и НАТО и международным сообществом сделать приоритетными усилия по недопущению дальнейшей консолидации незаконной оккупационной власти в Крыму.

Norway welcomes & supports statement by @SecPompeo, reaffirming US stance against Russia’s illegal annexation of Crimea. International law must be upheld, Ukraine’s sovereignty and territorial integrity must be respected. https://t.co/O2dVKX4VVH https://t.co/SjFL2hZo6z — Norway MFA (@NorwayMFA) 26 липня 2018 р.

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской.