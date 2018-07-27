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Норвегія підтримала декларацію США по Криму

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МЗС Норвегії підтримало декларацію США щодо Криму
МЗС Норвегії підтримало декларацію США щодо Криму / 5.ua

МЗС Норвегії підтримало декларацію Сполучених Штатів Америки щодо Криму. Окрім цього, у відомстві нагадали про необхідність поважати сувернітет та територіальну цілісність України.

Про це йдеться у Twitter МЗС Норвегії.

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Норвегія підтримує та вітає декларацію держсекретаря США Майка Помпео, яка підтверджує позицію США щодо незаконної анексії Криму Росією. Норми міжнародного права повинні бути дотримані, ми маємо поважати сувернітет та територіальну цілісність України,
– мовиться у повідомленні. 

Додамо, що комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив двопартійну резолюцію, яка засуджує незаконну окупацію Криму. Ця резолюція закликає уряд США спільно з ЄС та НАТО і міжнародною спільнотою зробити пріоритетними зусилля по недопущенню подальшої консолідації незаконної окупаційної влади у Криму.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською.

Теги: Новини політики Норвегія Новини США Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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