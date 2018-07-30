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Україна має ще один привід вимагати посилення санкцій проти Росії

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США офіційно ухвалили документ про невизнання анексії Криму
США офіційно ухвалили документ про невизнання анексії Криму / Фото з відкритих джерел

Україна, опираючись на Кримську декларацію, прийняту Конгресом США, може просити введення додаткових санкцій проти Росії. Це можуть бути в тому числі санкції щодо російських портів на Азовському і Чорному морях.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як зауважує фахівець, Кримська декларація – швидше захист національних інтересів США від Трампа. Конгрес вирішив перевести питання невизнання анексії Криму в рамки закону. За словами Хари, ухвалення цього документу має історичні паралелі, про які згадується в Кримській декларації. 75 років тому – в 1940 році була підписана декларація Велеса, де стверджувалося, що США ніколи не визнає анексію Балтії. Цього принципу Штати дотримувалися аж до розпаду СРСР, коли балтійські держави відновили незалежність.

Як наголошує експерт, ця декларація може стати приводом для посилення антиросійських санкцій.

Україна може звернутися до Заходу з проханням введення санкцій щодо російських портів на Азовському і Чорному морях, які використовуються для транспортування товарів і військової техніки. А також компаній, які співпрацюють з експропрійованими Росією нашими підприємствами в Криму. Це морські і повітряні судна, які заходять у кримські порти, а звідти йдуть по всьому світу,
– підкреслює Олександр Хара.

Крім того, за його словами, важливо, що Кримську декларацію синхронно підтримали Великобританія і Польща. Пізніше – Німеччина і Франція. Показово, що міністр закордонних справ Італії, де зараз уряд має проросійські елементи, теж вважає Крим незаконно анексованим.

"Для України Кримська декларація матиме більший сенс, якщо ми діятимемо в руслі посилення Заходом тиску на Росію. Хоча, на жаль, у нас немає стратегії ні щодо Росії, ні щодо повернення окупованого Криму", – зазначив Хара.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Раніше Трамп на питання, чий Крим, відповів "побачимо". 

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини США Дональд Трамп Україна – Росія Санкції
Джерело: 24 канал
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