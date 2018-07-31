Санкции против России: премьер-министр Италии сделал неожиданное заявление

Италия открыта к диалогу с Российской Федерацией, одновременно поддерживает сохранение санкций, введенных против Кремля в 2014 году в ответ на его агрессию в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме, передает "Укринформ".

Читайте также: Санкции США против России не работают: Вашингтон готовит новый удар по Кремлю

"Италия относится благоприятно к диалогу с Россией. Италия также считает, что диалог между Соединенными Штатами и Россией является основополагающим для того, чтобы мы могли иметь положительные результаты в более глобальной перспективе для стабильности и безопасности", – заявил он.

Премьер министр Италии в очередной раз подчеркнул, что его правительство "открыто" для диалога с Москвой, поскольку "Россия играет фундаментальную роль во всех международных геополитических кризисах".

Кроме того, он поддержал позицию Дональда Трампа о переговорах с Россией, поскольку нужно общаться с теми, кто на самом деле не являются нашими противниками".

В то же время, глава правительства Италии выразил понимание, что санкции против РФ, введенные из-за агрессии на Донбассе, связанные с выполнением Минских соглашений.

Четко понятно, что немыслимо сегодня отменить за одну ночь эти санкции. Однако, именно потому, что мы открыты для диалога с Россией, позиция моего правительства остается открытой и состоит в том, чтобы система санкций не повлияла на цивилизованную часть – гражданское общество, не повлияла на экономику малых и средних предприятий в России,

– заявил Конте.

По его словам, "Италия, с этой точки зрения, имеет традиционно интенсивные экономические отношения с Россией".

Также, глава итальянского правительства отметил, что "санкции против России не являются и не могут быть концом" отношений.

Отметим, ранее Конте выступал против автоматического продления санкций против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заверил, что санкции против России будут оставаться в силе и их он не собирается отменять.