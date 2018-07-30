Трамп сделал важное заявление относительно санкций США против России

Президент США Дональд Трамп заверил, что санкции против России будут оставаться в силе и он их не собирается отменять.

Такое заявление американский лидер сделал во время общего совещания с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает CNN.

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"Санкции против России останутся такими, как они есть сейчас", – подчеркнул политик.

Между тем он отметил, что намерен придерживаться дипломатических методов в отношении России.

Также Трамп заявил о преимуществе такого подхода, отметив, что "встретится с кем угодно", и снова напомнил о возможной встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Госсеркретарь США Майк Помпео подчеркивал, что они разрабатывают новые санкции против России и этот процесс является конструктивным.