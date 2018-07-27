Трамп готов ехать к Путину в Москву, – СМИ

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "готов посетить Москву" для проведения встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает агентство АР.

Читайте также: Российское вмешательство в выборы США: советник Трампа готов свидетельствовать против него

Такое заявление распространил Белый дом. Подчеркивается, что Трамп готов приехать в столицу РФ сразу же, как получит "официальное приглашение" от Путина.

"Белый дом сообщает, что Трамп "открыт для посещения Москвы", как только он получит "официальное приглашение" от российского главы владимира Путина", – сообщает агентство.

White House says Trump is 'open to visiting Moscow' once he receives 'formal invitation' from Russia's Putin. https://t.co/Dumt4mNiA4 — The Associated Press (@AP) 27 июля 2018 г.

Напомним, Владимир Путин, президент РФ, заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и в Москве, а не только в Вашингтоне. Президент России сказал, что уже пригласил Трампа.