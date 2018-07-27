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Трамп готов ехать к Путину в Москву, – СМИ

78 Читати новину українською
Путин и Трамп
Путин и Трамп / rbc.ua

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "готов посетить Москву" для проведения встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает агентство АР.

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Такое заявление распространил Белый дом. Подчеркивается, что Трамп готов приехать в столицу РФ сразу же, как получит "официальное приглашение" от Путина.

"Белый дом сообщает, что Трамп "открыт для посещения Москвы", как только он получит "официальное приглашение" от российского главы владимира Путина", – сообщает агентство.

Напомним, Владимир Путин, президент РФ, заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и в Москве, а не только в Вашингтоне. Президент России сказал, что уже пригласил Трампа.

Теги: Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 Канал
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