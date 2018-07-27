Путин заявил о новых намерениях относительно Трампа

Владимир Путин, президент РФ, заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и в Москве, а не только в Вашингтоне. Президент России сказал, что уже пригласил Трампа.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, если там будут созданы соответствующие условия для работы", – отметил президент РФ.

Как заявил Путин, на встречах с Трампом они планируют обсудить вопросы о многих "государствах мира и всей Европы в том числе".

Напомним, во время выступления в Сенате США, глава Госдепа Майк Помпео сообщил о договоренностях, которые были достигнуты в Хельсинки во время переговоров президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.