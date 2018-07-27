18:04
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 19°C
  • суббота
    28°C 21°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, 26 июля
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин заявил о новых намерениях относительно Трампа

103 Читати новину українською
Путин заявил о новых намерениях относительно Трампа
/ Фото из открытых источников

Владимир Путин, президент РФ, заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и в Москве, а не только в Вашингтоне. Президент России сказал, что уже пригласил Трампа.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также: В России назвали следующую цель Путина в Европе

"Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, если там будут созданы соответствующие условия для работы", – отметил президент РФ.

Как заявил Путин, на встречах с Трампом они планируют обсудить вопросы о многих "государствах мира и всей Европы в том числе".

Напомним, во время выступления в Сенате США, глава Госдепа Майк Помпео сообщил о договоренностях, которые были достигнуты в Хельсинки во время переговоров президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Теги: Новости политики Новости России Дональд Трамп Новости США Владимир Путин
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Торговая война между ЕС и США: ничья в пользу Трампа
сегодня, 18:02 Торговая война между ЕС и США: ничья в пользу Трампа
Борис Немировський
Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
сегодня, 17:01 Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
Блог Соцмережі
День Крещения Руси в Украине: почему эта дата важная
сегодня, 16:03 День Крещения Руси в Украине: почему эта дата важная
Андрій Шляхтін
Как на самом деле была крещена Русь
сегодня, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Пост на сто тысяч: как пользователи Facebook ведутся на фейки
сегодня, 14:29 Пост на сто тысяч: как пользователи Facebook ведутся на фейки
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Зачем Штайнмайер едет к Путину: известны детали
 24 октября 2017 , 11:55
Канада обратилась к России из-за отравления Скрипаля
 20 марта , 02:39
Принят проект решения о предоставлении информации о конечных бенефициарных владельцев компаний
 27 апреля , 17:26
Музей на Почтовой: в Киевсовете поддержали проект решения о прекращении инвестиционного договора
 11 июля , 17:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук