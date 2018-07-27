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Путін заявив про нові наміри щодо Трампа

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Путін заявив, що готовий зустрітись з Трампом у Москві
Путін заявив, що готовий зустрітись з Трампом у Москві / Фото з відкритих джерел

Володимир Путін, президент РФ, заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і в Москві, а не лише у Вашингтоні. Президент Росії сказав, що вже запросив Трампа.

Про це повідомляє ТАСС.

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"Ми готові запросити президента Трампа в Москву, він має, до речі кажучи, таке запрошення, я йому про це говорив. Я готовий і до Вашингтона приїхати, якщо там будуть створені відповідні умови для роботи", – зазначив президент РФ.

Як заявив Путін, на зустрічах з Трампом вони планують обговорити питання щодо "багатьох держав світу та всієї Європи в тому числі".

Нагадаємо, під час виступу в Сенаті США, глава Держдепу Майк Помпео повідомив про домовленості, які були досягнуті в Гельсінкі під час переговорів президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини Росії Новини США Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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