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У Росії назвали наступну ціль Путіна у Європі

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Російський експерт вказав на нову можливу ціль РФ у Європі
Російський експерт вказав на нову можливу ціль РФ у Європі / фото з відкритих джерел

Наступною країною, на яку може напасти РФ у Європі, є Білорусь. У Росії вважають, що це найбільш доступна та вигідна ціль.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише російський соціолог Ігор Ейдман.

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Скоріш за все, Кремль буде змушений вжити новий агресивний демарш на міжнародній арені, щоб послабити невдоволення громадян своєю внутрішньою політикою. Найбільш безпечна і вигідна мета – Білорусь. Дуже великий ризик, що Путін спробує організувати аншлюс цієї країни. Недарма про таку загрозу недавно проговорився і сам Лукашенко,
– наголосив експерт.

Він також зазначив, що зробити це не вартуватиме Росії особливих зусиль.

"Я нещодавно розмовляв з декількома свідомими вихідцями з Білорусі. Вони в один голос сказали, що у Білорусі всі вже смертельно втомилися від "Луки". При цьому в перспективи білоруської опозиції там ніхто не вірить. Всі надії пов’язують лишень з Путіним, реальний рейтинг якого у країні набагато вищий, аніж у чинного президента", – додав Ейдман.

Він також розповів, який вигляд маже мати сценарій нападу на Білорусь збоку РФ.

"Путін, як він часто робить, використає досвід Гітлера (ультиматум Емілю Гаху перед захопленням Чехії). Він викличе Лукашенка на переговори та, погрожуючи компроматом, поставить йому ультиматум з вимогою підписати договір про аншлюс з Росією. Якщо "Батька" впреться, його просто інтернують в Москві, а путінська агентура в білоруських силових і держструктурах за цей час за допомогою російських "зелених чоловічків" здійснить переворот", – вважає соціолог.

За його словами, подальший сценарій вже відомий: потім стандартний "референдум" і договір про вступ Білорусі до Російської Федерації на правах суб'єкта з особливим статусом (Конституцію РФ змінити неважко).

"А далі послідує нова "урапатріотична вакханалія ", – описав можливий розвиток подій Ейдман.

 

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Новини Білорусі
Джерело: 24 канал
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