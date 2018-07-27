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В России назвали следующую цель Путина в Европе

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Российский эксперт указал на новую возможную цель РФ в Европе
Российский эксперт указал на новую возможную цель РФ в Европе / Фото из открытых источников

Следующая страна, на которую может напасть РФ в Европе – это Беларусь. В России считают, что это наиболее доступная и выгодная цель.

Об этом на своей странице в Facebook пишет российский социолог Игорь Эйдман.

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Скорее всего, Кремль будет вынужден принять новый агрессивный демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой. Наиболее безопасная и выгодная цель – Беларусь. Очень большой риск, что Путин попытается организовать аншлюс этой страны. Недаром о такой угрозе недавно проговорился и сам Лукашенко,
– отметил эксперт.

Он также отметил, что сделать это не будет стоить России особых усилий.

"Я недавно разговаривал с несколькими сознательными выходцами из Беларуси. Они в один голос сказали, что в Беларуси все уже смертельно устали от "Луки". При этом в перспективы белорусской оппозиции там никто не верит. Все надежды связывают только с Путиным, реальный рейтинг которого в стране намного выше, чем у действующего президента", – добавил Эйдман.

Он также рассказал, как может выглядеть сценарий нападения на Беларусь со стороны РФ.

"Путин, как он часто делает, использует опыт Гитлера (ультиматум Эмилю Гаху перед захватом Чехии). Он вызовет Лукашенко на переговоры и, угрожая компроматом, поставит ему ультиматум с требованием подписать договор о аншлюсе с Россией. Если "Батька" упрется, его просто интернируют в Москве, а путинская агентура в белорусских силовых и госструктурах за это время с помощью российских "зеленых человечков" осуществит переворот", – считает социолог.

По его словам, дальнейший сценарий уже известен: потом стандартный "референдум" и договор о вступлении Беларуси в Российскую Федерацию на правах субъекта с особым статусом (Конституцию РФ изменить нетрудно).

"А дальше последует новая "урапатриотичная вакханалия", – описал возможное развитие событий Эйдман.

 

Теги: Новости Беларуси Новости России Владимир Путин Новости политики
Источник: 24 канал
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