Российское вмешательство в выборы США: советник Трампа готов свидетельствовать против него

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Макл Коэн выразил готовность свидетельствовать против президента спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования "российского дела"

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что Трамп знал о подготовке встречи между его сыном, Дональдом Трампом-младшим и россиянами, которые предлагали штаба республиканцев компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Коэн утверждает, что лично слышал, как Трамп-младший информировал отца о предложениях россиян. После этого Трамп якобы лично одобрил встречу.

Трамп опроверг слова Коэна, заявив, что в 2016 году ничего не знал о встрече сына с россиянами.

.....I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июля 2018 г.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.