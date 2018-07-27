Российское вмешательство в выборы США: советник Трампа готов свидетельствовать против него
Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Макл Коэн выразил готовность свидетельствовать против президента спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования "российского дела"
Об этом сообщает CNN.
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Отмечается, что Трамп знал о подготовке встречи между его сыном, Дональдом Трампом-младшим и россиянами, которые предлагали штаба республиканцев компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Коэн утверждает, что лично слышал, как Трамп-младший информировал отца о предложениях россиян. После этого Трамп якобы лично одобрил встречу.
Трамп опроверг слова Коэна, заявив, что в 2016 году ничего не знал о встрече сына с россиянами.
С чего началось "российское расследование"?
Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.