Російське втручання у вибори США: радник Трампа готовий свідчити проти нього
Екс-адвокат президента США Дональда Трампа Макл Коен висловив готовність свідчити проти президента спецпрокурори Роберту Мюллеру в рамках розслідування "російської справи"
Про це повідомляє CNN.
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Зазначається, що Трамп знав про підготовку зустрічі між його сином, Дональдом Трампом-молодшим і росіянами, які пропонували штабу республіканців компромат на кандидата від демократів Гілларі Клінтон.
Коен стверджує, що особисто чув, як Трамп-молодший інформував батька про пропозиції росіян. Після цього Трамп нібито особисто схвалив зустріч.
Трамп спростував слова Коена, заявивши, що у 2016 році нічого не знав про зустріч сина з росіянами.
Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.