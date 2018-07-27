19:20
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 20°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російське втручання у вибори США: радник Трампа готовий свідчити проти нього

419 Читать новость на русском
Майкл Коен
Майкл Коен / bbc.com

Екс-адвокат президента США Дональда Трампа Макл Коен висловив готовність свідчити проти президента спецпрокурори Роберту Мюллеру в рамках розслідування "російської справи"

Про це повідомляє CNN.

Читайте також: Трамп різко змінився – жорсткий до Росії, дружній до ЄС, – Politico

Зазначається, що Трамп знав про підготовку зустрічі між його сином, Дональдом Трампом-молодшим і росіянами, які пропонували штабу республіканців компромат на кандидата від демократів Гілларі Клінтон. 

Коен стверджує, що особисто чув, як Трамп-молодший інформував батька про пропозиції росіян. Після цього Трамп нібито особисто схвалив зустріч.

Трамп спростував слова Коена, заявивши, що у 2016 році нічого не знав про зустріч сина з росіянами.

Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Вибори у США Гілларі Клінтон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля
сьогодні, 19:03 Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля
Торговельна війна між ЄС та США: нічия на користь Трампа
сьогодні, 18:02 Торговельна війна між ЄС та США: нічия на користь Трампа
Борис Немировський
Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
сьогодні, 17:01 Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
Блог Соцмережі
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 16:03 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 1608
Как на самом деле была крещена Русь
сьогодні, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Зима в Україні вкотре призвела до проблем
 29 січня 2012 , 20:19
Путін і Трамп все ж поспілкувалися у В'єтнамі: з'явилося відео
11 листопада 2017 , 09:36
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук