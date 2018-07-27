Російське втручання у вибори США: радник Трампа готовий свідчити проти нього

Екс-адвокат президента США Дональда Трампа Макл Коен висловив готовність свідчити проти президента спецпрокурори Роберту Мюллеру в рамках розслідування "російської справи"

Про це повідомляє CNN.

Читайте також: Трамп різко змінився – жорсткий до Росії, дружній до ЄС, – Politico

Зазначається, що Трамп знав про підготовку зустрічі між його сином, Дональдом Трампом-молодшим і росіянами, які пропонували штабу республіканців компромат на кандидата від демократів Гілларі Клінтон.

Коен стверджує, що особисто чув, як Трамп-молодший інформував батька про пропозиції росіян. Після цього Трамп нібито особисто схвалив зустріч.

Трамп спростував слова Коена, заявивши, що у 2016 році нічого не знав про зустріч сина з росіянами.

.....I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июля 2018 г.

Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.