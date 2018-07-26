Трамп різко змінився – жорсткий до Росії, дружній до ЄС, – Politico

Протягом всього-на-всього 11 днів глава Білого дому Дональд Трамп спочатку назвав Євросоюз ворогом і публічно засумнівався в американській розвідці, а потім "подружився" з головним чиновником ЄС та призначив зустріч зі своїми радниками для обговорення безпеки виборів у США. Різка зміна тону президента Штатів вказує на те, що республіканці посилюють на нього тиск.

Про це йдеться у статті Politico .

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Після майже двох хаотичних тижнів заяви Трампа щодо Росії та торгівлі з Євросоюзом покликані дати гучний сигнал про те, що він заодно зі своєю політичною партією і що Білий дім сприйнятливий до критики щодо його роботи, яка зараз лунає частіше, зазначає автор статті Ендрю Рестуччія.

Виступ Трампа в Рожевому саду з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером 25 липня дуже відрізнявся від саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня, де президент США атакував звинуваченнями європейських лідерів, зокрема й канцлера ФРН Ангелу Меркель, звинувативши її країну в "цілковитій залежності від Росії" в енергетичному плані.

Натомість після перемовин з главою Єврокомісії глава Білого дому повідомив, що США тимчасово не вводитимуть нові мита проти ЄС і працюватимуть над усуненням нинішніх розбіжностей в торгівлі з метою уникнення повномасштабної торгової війни.

"Ми хочемо і далі зміцнювати ці чудові відносини на благо американських і європейських громадян", – додав Трамп.

Адміністрація президента США спробувала також зайняти жорсткішу позицію щодо Росії. Так, цього тижня Трамп планує очолити зустріч Ради з національної безпеки в повному складі, щоб обговорити безпеку виборів до Конгресу восени. "Очікується, що на зустрічі буде проведена детальна дискусія про спроби РФ впливати на проміжні вибори", – зауважує журналіст.

Окрім того, держсекретар США Майк Помпео закликав Росію припинити анексію Криму, оприлюднивши Декларацію щодо окупованого півострова.

Хоча ця заява підтвердила давню позицію США, вибір моменту для неї примітний, враховуючи те, що нещодавно у Гельсінкі Трамп ставав на захист Путіна,

– акцентує увагу автор публікації.

Білий дім також оголосив, що другу зустріч Путіна і Трампа відкладено до 2019 року.

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