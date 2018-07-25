Стало відомо, чому Трамп відклав зустріч з Путіним на 2019 рік

У Білому домі роз'яснили, чому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не зустрінеться вдруге цього року із президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Болтон, зустріч відбудеться тоді, коли закінчиться "полювання на російських відьом", передає Радіо Свобода.

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"Президент вважає, що наступна двостороння зустріч із президентом Путіним має відбутися, коли закінчиться "полювання на російських відьом". Тому ми погодились, що це відбудеться в наступному році", – заявив Болтон.

Мова йде про розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера. Він з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.