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Стало відомо, чому Трамп відклав зустріч з Путіним на 2019 рік

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Трамп переніс зустріч з Путіним на 2019 рік
Трамп переніс зустріч з Путіним на 2019 рік / Фото з відкритих джерел

У Білому домі роз'яснили, чому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не зустрінеться вдруге цього року із президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Болтон, зустріч відбудеться тоді, коли закінчиться "полювання на російських відьом",  передає Радіо Свобода.

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"Президент вважає, що наступна двостороння зустріч із президентом Путіним має відбутися, коли закінчиться "полювання на російських відьом". Тому ми погодились, що це відбудеться в наступному році", – заявив Болтон.

Мова йде про розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера. Він з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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