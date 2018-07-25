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Стало известно, почему Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 год

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Трамп перенес встречу с Путиным на 2019 год
Трамп перенес встречу с Путиным на 2019 год / Фото из открытых источников

В Белом доме разъяснили, почему президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не встретится второй раз в этом году с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, встреча состоится тогда, когда закончится "охота на российских ведьм", передает Радио Свобода.

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"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться, когда закончится «охота на российских ведьм». Поэтому мы согласились, что это произойдет в следующем году", – заявил Болтон.

Речь идет о расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера. Он выясняет, был ли сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Теги: Новости США Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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