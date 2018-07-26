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Трамп резко изменился – жесткий к России, дружественный к ЕС, – Politico

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Трамп резко изменил свою риторику в отношении ЕС и России
Трамп резко изменил свою риторику в отношении ЕС и России / Time

В течение всего 11 дней глава Белого дома Дональд Трамп сначала назвал Евросоюз врагом и публично усомнился в американской разведке, а потом "подружился" с главным чиновником ЕС и назначил встречу со своими советниками для обсуждения безопасности выборов в США. Резкая смена тона президента Штатов указывает на то, что республиканцы усиливают на него давление.

Об этом говорится в статье Politico.

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После почти двух хаотических недель заявления Трампа в отношении России и Евросоюза призваны дать громкий сигнал о том, что он заодно со своей политической партией и что Белый дом восприимчив к критике относительно его работы, которая сейчас звучит чаще, отмечает автор статьи Эндрю Рестуччия.

Выступление Трампа в Розовом саду с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером 25 июля очень отличался от саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, где президент США атаковал обвинениями европейских лидеров, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, обвинив ее страну в "полной зависимости от России в энергетическом плане".

Зато после переговоров с главой Еврокомиссии глава Белого дома сообщил, что США временно не будут вводить новые пошлины против ЕС и будут работать над устранением нынешних разногласий в торговле с целью избежания полномасштабной торговой войны.

"Мы хотим и дальше укреплять эти замечательные отношения на благо американских и европейских граждан", – добавил Трамп.

Администрация президента США попыталась также занять более жесткую позицию в отношении России. Так, на этой неделе Трамп планирует возглавить встречу Совета национальной безопасности в полном составе, чтобы обсудить безопасность выборов в Конгресс осенью. "Ожидается, что на встрече будет проведена детальная дискуссия о попытках РФ влиять на промежуточные выборы", – замечает журналист.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию прекратить аннексию Крыма, обнародовав Декларацию в отношении оккупированного полуострова.

Хотя это заявление подтвердило давнюю позицию США, выбор момента для него примечательный, учитывая то, что недавно в Хельсинки Трамп становился на защиту Путина,
– акцентирует внимание автор публикации.

Белый дом также объявил, что вторая встреча Путина и Трампа отложена до 2019 года.

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Теги: Новости политики Новости США Новости России Дональд Трамп Выборы в США пошлина Жан-Клод Юнкер Еврокомиссия Евросоюз
Источник: 24 Канал
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